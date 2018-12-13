Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями "Нафтогаза" в отношении "Газпрома"

Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК "Нафтогаз Украины" в отношении российского ПАО "Газпром", сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Это лишь первый шаг в США. Подробности позже", – написал он на своей странице в сети Facebook в ночь на четверг.

"Решения суда в Техасе еще ждем", – добавил Ю.Витренко.

Согласно материалам проекта Offshorealert, НАК "Нафтогаз Украины" обратился в окружной суд Южного округа Техаса (США) с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с ПАО "Газпром" в Нидерландах и Швейцарии об исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Информацией о сути иска в суд Нью-Йорка агентство пока не располагает.

"Газпром продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража… Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению", – прокомментировал 12 декабря обращение в американские суды Ю.Витренко.

"И США - это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму", – подчеркнул представитель украинской газовой монополии.

Он напомнил, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции спор о приостановке принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить "Нафтогазу" по этому решению.

В пресс-службе НАК сообщили, что более детально не комментируют инициированный судебный процесс в США по просьбе юристов.

Ранее 12 декабря российский "Коммерсантъ" сообщило, что "Нафтогаз" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. По данным издания, "Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. В нем "Нафтогаз" попытается оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать, пишет "Коммерсантъ".