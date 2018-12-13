Экономика

10:04 13.12.2018

Нефть сдержанно дорожает на фоне осторожных прогнозов, Brent поднялась до $60,44 за баррель

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Нефть сдержанно дорожает на фоне осторожных прогнозов, Brent поднялась до $60,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году.

Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 кв подорожали на $0,29 (0,48%) - до $60,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,17 (0,33%) - до $51,32 за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent уменьшилась на 5 центов (0,08%), до $60,15 за баррель, WTI - на 50 центов (0,97%), до $51,15 за баррель.

Опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение на 10,2 млн баррелей.

Помощник генпрокурора США Макан Делрахим заявил конгрессменам, что президентская администрация по-прежнему рассматривает возможность принятия закона, целью которого будет ограничение контроля ОПЕК над нефтяным рынком. Он отметил, что, помимо прямой конкуренции, ОПЕК создает "более масштабные проблемы".

Теги: #нефть
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