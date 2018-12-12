НБУ обязал уполномоченные банки принимать значительно поврежденные банкноты гривни

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки, уполномоченные на хранение запасов наличности центробанка, со 2 января 2019 года принимать значительно поврежденные банкноты гривни.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее обязательство утверждено постановлением правления НБУ "Об утверждении правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины" №134 от 3 декабря 2018 года. Документ вступает в силу со 2 января 2019 года

Речь идет о банкнотах, потерявших платежные признаки вследствие пожара, наводнения, загрязнения химикатами.

"Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты, но обязаны упаковывать их с максимальным сохранением целостности и передавать в НБУ как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятия банкнот для исследования", - указано в сообщении.

В то же время Нацбанк напоминает: статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности центробанка, имеют Ощадбанк, ПриваБанк и Райффайзен Банк Аваль (все - Киев).

Помимо указанных финучреждений, как и ранее, поврежденные банкноты могут принимать региональные подразделения НБУ, которые сохранились в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Львовской областях, а также в Киеве.

В постановлении №134 также уточнены некоторые признаки износа и повреждения банкнот и монет.