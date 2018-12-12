Экономика

18:20 12.12.2018

Кабмин уволил главу ГАСИ Кудрявцева

2 мин читать
Кабмин уволил главу ГАСИ Кудрявцева

Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Уволили Кудрявцева", - сказал министр Кабинета министров Александр Саенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, основанием для увольнения стало нарушение присяги госслужащего.

Факт своего увольнения подтвердил в официальном заявлении и сам А.Кудрявцев.

В то же время по состоянию на 18.50 среды официальное сообщение относительно увольнения указанного чиновника на веб-сайте Кабинета министров не опубликовано.

"Я представил все доказательства, свидетельствующие, что я не нарушал закон и, идя на государственную службу, имел необходимое украинское образование. Однако правительство приняло решение о моем увольнении. Я не буду комментировать это решение. Ведь главное - это не должность, а чтобы начатые в сфере строительства реформы не остановились и были полностью реализованы", - заявил А.Кудрявцев.

Как сообщалось, на заседании Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы 10 декабря были представлены выводы "о наличии в действиях главы Госархстройинспекции Кудрявцева А. В. дисциплинарного проступка и оснований для его привлечения к дисциплинарной ответственности".

После чего А.Кудрявцев официально заявил, что считает заключения комиссии "продолжением расправы за остановку коррупционных схем в сфере госархстройконтроля" и обратился к премьер-министру с просьбой "объективно разобраться в ситуации и не стать на сторону тех, кто любой ценой стремится вернуть коррупционные схемы и продолжить позорные преступления против государства".

Как он утверждает, на момент своего назначения, 26 июня 2015 года, на должность главы ГАСИ он имел два диплома.

Теги: #гаси #кадры #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении ЕС техпомощи Украине на EUR54 млн на энергоэффективность

Гройсман поручил профильным министерствам до конца 2018г разработать нормативную базу для запуска электронных аукционов леса

Кабмин утвердил "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды"

"Укрзализныця" получит новое правление в I кв. 2019г

Правительство одобрило законопроект о снятии ограничений для привлечения иностранных инвестиций в госсектор ОПК Украины

Кабмин подаст апелляцию на решение суда о восстановлении Насирова в должности главы ГФС

Труба представил директора теруправления ГБР в Киеве

Кабмин пересмотрит "космические" зарплаты руководителей госкомпаний при подписании новых контрактов

Кабмин назначил Мартынюка врио министра аграрной политики и продовольствия

Кабмин поддержал инициативу МЭРТ о выборе нового исполнителя оборонной госпрограммы "корвет"

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ обязал уполномоченные банки принимать значительно поврежденные банкноты гривни

Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США

Верховная Рада узаконила виски

Госгеокадастр покрывает 73% территории Украины – Минагропрод

НКРЭКУ повысила с 2019г средний тариф ГЭС "Укргидроэнерго" на 28%, для ГАЭС понизила на 35,6%

"Нафтогаз" обратился в суд США для принудительного взыскания средств с "Газпрома"

ВС отказал в обжаловании законов о налогообложении и растамаживании авто на еврономерах

НКРЭКУ утвердила увеличение в 2019г тарифа "Укрэнерго" на 19,3%

Укргазбанк договорился о привлечении китайского кредита на $0,5 млрд на строительство Днестровской ГАЭС

Уголовное производство против "Позняки-Жил-Буд" возбуждено на основании обращения Общества охраны памятников истории и культуры - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА