Кабмин уволил главу ГАСИ Кудрявцева

Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Уволили Кудрявцева", - сказал министр Кабинета министров Александр Саенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, основанием для увольнения стало нарушение присяги госслужащего.

Факт своего увольнения подтвердил в официальном заявлении и сам А.Кудрявцев.

В то же время по состоянию на 18.50 среды официальное сообщение относительно увольнения указанного чиновника на веб-сайте Кабинета министров не опубликовано.

"Я представил все доказательства, свидетельствующие, что я не нарушал закон и, идя на государственную службу, имел необходимое украинское образование. Однако правительство приняло решение о моем увольнении. Я не буду комментировать это решение. Ведь главное - это не должность, а чтобы начатые в сфере строительства реформы не остановились и были полностью реализованы", - заявил А.Кудрявцев.

Как сообщалось, на заседании Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы 10 декабря были представлены выводы "о наличии в действиях главы Госархстройинспекции Кудрявцева А. В. дисциплинарного проступка и оснований для его привлечения к дисциплинарной ответственности".

После чего А.Кудрявцев официально заявил, что считает заключения комиссии "продолжением расправы за остановку коррупционных схем в сфере госархстройконтроля" и обратился к премьер-министру с просьбой "объективно разобраться в ситуации и не стать на сторону тех, кто любой ценой стремится вернуть коррупционные схемы и продолжить позорные преступления против государства".

Как он утверждает, на момент своего назначения, 26 июня 2015 года, на должность главы ГАСИ он имел два диплома.