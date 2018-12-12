Экономика

18:09 12.12.2018

Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США

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Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США

Цены на нефть сокращают подъем на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на менее значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв выросла на $0,34 (0,56%) - до $60,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,08 (0,15%) - до $51,73 за баррель.

Ранее в среду цена Brent поднималась до $61,43 за баррель, WTI - на $52,88 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,21 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение на 3,5 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) объявил о падении запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 10,2 млн баррелей. Данные API часто расходятся с показателями, публикуемыми Минэнерго.

Запасы бензина в Штатах по итогам недели выросли на 2,09 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 1,48 млн баррелей, сообщило Минэнерго в среду.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 1,15 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,6 млн б/с.

Экспорт нефти из США за неделю упал на 929 тыс. б/с с рекордного уровня в 3,2 млн б/с. В связи с этим, США, ставшие неделей ранее нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, вернулись к чистому импорту нефти и нефтепродуктов.

Поддержку мировым рынкам в среду оказали заявления президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавшие оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщалось, канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США, пишет MarketWatch.

Теги: #нефть
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