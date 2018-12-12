Экономика

17:29 12.12.2018

Госгеокадастр покрывает 73% территории Украины – Минагропрод

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Госгеокадастр покрывает 73% территории Украины – Минагропрод

 База данных Государственного земельного кадастра (Госгеокадастра) содержит информацию о 73% территории Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в среду.

По данным Минагропрода, данные земельного кадастра синхронизированы с данными реестра имущественных прав, что "исключает рейдерство и любые манипуляции в земельной сфере".

Госгеокадастр может стать инструментом для проведения сделок по продаже земли после отмены моратория, отметил и.о. главы Минагропрода Максим Мартынюк на X Международной конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

"Мы совершенствуем кадастр, и если он сейчас без проблем обслуживает сделки по аренде земли, то он также может обслуживать сделки по продаже земли. Состояние кадастра точно не является проблемой для запуска рынка (земли)", - объяснил М.Мартынюк.

Он добавил, что открытие рынка зависит от политической воли Верховной Рады и возможно не ранее 2020 года.

По словам и.о. министра агрополитики, в Украине продолжается процесс передачи государственной земли в собственность территориальных громад. Таким образом, земля в госсобственности по итогам 2018 года сократится с 10 млн га до 8,5 млн га.

"Мы не приватизируем государственную землю, но последовательно передаем в коммунальную собственность – территориальным громадам. В этом году мы передадим 1,5 млн га земли. Этот процесс продлится, в следующем году будем передавать землю 200 новым территориальным громадам", - сказал М.Мартынюк во время выступления на конференции.

По данным министерства, запуск электронных торгов в октябре-2018 позволил удвоить доходы местных бюджетов от продажи прав на аренду земли. Сейчас онлайн-аукционы по аренде земли проходят на двух площадках – ГП "СЕТАМ" и "ProZorro.Продажи".

Теги: #земля #минагропрод #госгеокадастр
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