Экономика

17:15 12.12.2018

Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении ЕС техпомощи Украине на EUR54 млн на энергоэффективность

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Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении ЕС техпомощи Украине на EUR54 млн на энергоэффективность

 Кабинет министров на заседании в среду одобрил проект соглашения о предоставлении Европейским Союзом технической помощи Украине на EUR54 млн для финансирования программы поддержки энергоэффективности EE4U-ІІ, а также утвердил проекты соглашений относительно двух других программ.

Как сообщило Министерство экономического развития и торговли на своем сайте, Кабмин одобрил также проект соглашения о финансировании "Программы расширения контактов между людьми: Дом Европы" между Украиной и Еврокомиссией на восемь лет с бюджетом EUR18 млн.

Целью программы является привлечение техпомощи со стороны ЕС для налаживания контактов, профессиональных связей, культурного обмена между гражданами ЕС и Украины.

Речь, в частности, идет об организации краткосрочных профессиональных стажировок в странах ЕС, поддержку информационного центра "Дом Европы", расширение возможностей для участия Украины в программе Erasmus+.

Помимо этого, программа предполагает возмещения половины суммы взносов Украины к программе "Креативная Европа" на 2018-2020 гг.

Кроме того, правительство утвердило проект соглашения о финансировании программы технического сотрудничества 2018 года бюджетом EUR37 млн на поддержку имплементации Соглашения об ассоциации об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, сообщает МЭРТ.

Теги: #ес #энергоэффективность #кабмин
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