Экономика

17:06 12.12.2018

"Нафтогаз" обратился в суд США для принудительного взыскания средств с "Газпрома"

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"Нафтогаз" обратился в суд США для принудительного взыскания средств с "Газпрома"

 НАК "Нафтогаз Украины" обратился в окружной суд Южного округа Техаса (США) с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с ПАО "Газпром" в Нидерландах и Швейцарии об исполнении решения Стокгольмского арбитража, говорится в материалах проекта Offshorealert.

"Газпром продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража… Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению", – прокомментировал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в среду на своей странице в Facebook информацию об обращении компании в американский суд.

"И США - это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму", – подчеркнул представитель украинской газовой монополии.

Он напомнил, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции спор о приостановке принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить "Нафтогазу" по этому решению.

В пресс-службе НАК сообщили, что более детально не комментируют инициированный судебный процесс в США по просьбе юристов.

Ранее в среду российский "Коммерсантъ" сообщило, что "Нафтогаз" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. По данным издания, "Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. В нем "Нафтогаз" попытается оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать, пишет "Коммерсантъ".

Теги: #нафтогаз #сша #газпром #суд
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