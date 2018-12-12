ВС отказал в обжаловании законов о налогообложении и растамаживании авто на еврономерах

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об обжаловании законов о налогообложении и растамаживании автомобилей с иностранной регистрацией по иску общественной организации "Бюро добрых дел" к президенту Украины и Верховной Раде, сообщила пресс-служба суда в среду.

"Истец утверждал, что законопроекты одобрены с нарушением регламента Верховной Рады Украины. По мнению истца, президент обязан был наложить вето на указанные законопроекты, но подписал их", – указывает пресс-служба на сайте.

Однако Верховный Суд пришел к выводу, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездеятельности, отмены законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией процедура их рассмотрения или принятия, отмечается в сообщении.

Согласно разъяснению суда, рассмотрение таких дел относится к полномочиям Конституционного Суда.

"Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его подписания", – говорится в сообщении.