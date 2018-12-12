Кабмин утвердил "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды"

Кабинет министров Украины, в соответствии с законом "О рынке электроэнергии", утвердил ГП "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды".

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду с целью обеспечения потребителя бесперебойным получением электроэнергии.

Согласно проекту принятого распоряжения, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", "Укринтерэнерго" определено поставщиком "последней" надежды на период с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года.

Согласно закону "О рынке электроэнергии", собственники локальных энергетических сетей (облэнерго) в течение 18 месяцев с момента вступления закона в силу (изначально – до 11 декабря 2018 года) должны были отделить деятельность по распределению э/э от деятельности по ее поставке. После этого потребители (кроме бытовых и малых небытовых), которые получают э/э по регулируемому тарифу, до 11 декабря должны выбрать поставщика электроэнергии и подписать с ним договор.

В случае, если такой договор не был своевременно подписан потребителем (а также в случае, если поставщик не может выполнять обязательства по поставке э/э), поставку электроэнергии ему осуществляет поставщик "последней надежды" – юрлицо, которое при определенных законом условиях не имеет права отказать в подписании соглашения. Соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует потребителю поставку э/э в течение 90 дней. За этот период потребитель обязан определиться с поставщиком. По истечению обозначенного срока поставщик "последней надежды" прекращает снабжение э/э.

В соответствии с законом о рынке э/э, такой поставщик определяется Кабмином по результатам конкурса. Однако до настоящего времени соответствующий конкурс не был проведен (правительство утвердило условия его проведения только 12 декабря). С целью урегулирования данной проблемы Верховная Рада приняла законодательные изменения, в соответствии с которыми окончательный срок отделения деятельности по распределению э/э от деятельности по ее поставке был перенесен на 1 января 2019 года. Кроме того, Кабмину были предоставлены полномочия временно, без проведения конкурса, определять поставщика э/э, на которого могут быть возложены обязанности по выполнению функций поставщика "последней надежды".