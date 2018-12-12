Экономика

13:07 12.12.2018

"Укрзализныця" получит новое правление в I кв. 2019г

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"Укрзализныця" получит новое правление в I кв. 2019г

Кабинет министров утвердил план действий по корпоративному управлению АО "Укрзализныця" и обязал ежемесячно информировать о его исполнении.

Согласно документу, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", до конца 2018 года наблюдательный совет "Укрзализныци" обязан по согласованию с Министерством экономического развития и торговли утвердить порядок отбора председателя и членов правления, а также – назначить главу правления на основании представления набсовета.

В январе-марте 2019 года планируется назначить членов правления, утвердить кодекс корпоративного управления, утвердить долгосрочные цели и сформировать стратегию развития предприятия; назначить руководителей: по вопросам комплайенса, по вопросам управления рисками.

В апреле-июне планируется утвердить ключевые KPI компании, стратегию управления человеческими ресурсами, план наследования для руководителей высшего звена, назначить руководителя службы внутреннего аудита.

В июле-сентябре планируется определить допустимые отклонения от утвержденных KPI, обозначить ключевых работников в рамках соответствующих вертикалей, утвердить рабочий план "Укрзализныци", провести комплексную оценку рисков и утвердить политику управления рисками во всех сферах работы компании.

В октябре-декабре - утвердить целевую корпоративную структуру бизнеса компании, систему отчетности.

Как сообщалось, в конце октября Кабинет министров вывел "Укрзализныцю" из-под действия постановления №777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики" и делегировал набсовету компании возможность рекомендовать кандидатов на должность предправления.

Кроме того, Кабмин сменил тип акционерного общества "Укрзализныця" с публичного на частное, а также утвердил обновленный устав общества. В "Укрзализныце", в свою очередь, подчеркнули, что "частный" тип акционерного общества не меняет форму государственной собственности "Укрзализныци", отметив, что сейчас нет правовых оснований для приватизации компании.

Теги: #укрзализныця #правление #кабмин
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