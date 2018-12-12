"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд "Интерсити+" Киев-Харьков к новогодним праздникам

АО "Укрзализныця" назначило дополнительные рейсы поезда "Интерсити+" из Киева в Харьков и обратно на новогодне-рождественский период - с 25 декабря этого года по 9 января следующего, сообщила пресс-служба компании в среду.

Так, поезд № 720/719 Киев – Харьков будет курсировать 25 декабря и 1, 8 января. Отправление из Киева в 18:30 и прибытие в Харьков в 23:34. В обратном направлении поезд будет курсировать 26декабря и 2, 9 января, а отправление из Харькова будет в 5:53, прибытие в Киев в 11:10.

Во время рейса в обоих направлениях предусмотрена остановка на станциях Дарница, Борисполь, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород, Полтава-Киевская.

Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов, из которых уже назначено восемь.

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда Киев-Львов к новогодним праздникам - с 21 декабря этого года по 14 января следующего, сообщила пресс-служба компании.

Ранее компания назначила первые пять дополнительных поездов на период с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года и с 9 декабря — поезд №20/19 Киев-Лисичанск, а также продлила маршрут поезда № 142/141 Львов-Киев до Бахмута.