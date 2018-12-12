ДТЭК и Vestas подписали договор о строительстве Орловской ВЭС мощностью 100 МВт

ДТЭК подписал с датским производителем ветротурбин Vestas договор о строительстве Орловской ветроэлектростанции (ВЭС, Приморский р-н Запорожской обл.).

"Объем инвестиций в проект составляет около EUR140 млн. Рассчитываем, что реализация проекта будет завершена к концу 2019 года", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе подписания договора в среду.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии управляет операционная компания "ДТЭК ВИЭ". В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), компания "Винд Тех", предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин, а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС (200 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт) и Никопольская СЭС (200 МВт).

Датская компания Vestas, основанная в 1898 году, является одним из крупнейших в мире производителем ветротурбин.