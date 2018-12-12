США ожидают в 2019г баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+

США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).

"EIA ожидает, что недавнее снижение цен на нефть в сочетании с сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ приведет к значительному балансу между спросом и предложением в 2019 году. Это, по прогнозам EIA, сохранит цены на текущих уровнях в ближайшие месяцы", - говорится в отчете.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

"Решение о сокращении добычи нефти было принято вследствие растущих признаков того, что на нефтяном рынке в 2019 году может появиться избыточное предложение. Потенциальный переизбыток нефти отразился в недавнем снижении цен", - отмечает EIA.

Тем временем EIA существенно снизило прогноз цены нефти марок Brent и WTI на 2019 год на $11 за баррель - до $61 и $54 за баррель соответственно.