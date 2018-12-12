Экономика

10:05 12.12.2018

США ожидают в 2019г баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+

2 мин читать
США ожидают в 2019г баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+

США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).

"EIA ожидает, что недавнее снижение цен на нефть в сочетании с сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ приведет к значительному балансу между спросом и предложением в 2019 году. Это, по прогнозам EIA, сохранит цены на текущих уровнях в ближайшие месяцы", - говорится в отчете.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

"Решение о сокращении добычи нефти было принято вследствие растущих признаков того, что на нефтяном рынке в 2019 году может появиться избыточное предложение. Потенциальный переизбыток нефти отразился в недавнем снижении цен", - отмечает EIA.

Тем временем EIA существенно снизило прогноз цены нефти марок Brent и WTI на 2019 год на $11 за баррель - до $61 и $54 за баррель соответственно.

Теги: #сша #опек #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, Brent торгуется у $60,8 за баррель

ICE хочет продолжить торговлю нефтью в Лондоне после Brexit

Нефть умеренно дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $60 за баррель

Снижение цен на нефть сбавило темп, Brent торгуется на уровне $61,24 за баррель

Цены на нефть будут расти благодаря решению ОПЕК+, но удержать подъем будет сложно - эксперты

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $62 за баррель

Нефть подскочила на новости о сделке ОПЕК+

Чад, ЮАР и Узбекистан присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко требует прекратить закрытие почтовых отделений в сельской местности и не увеличивать тарифы на доставку пенсий

ЕС перечислил Украине EUR500 млн 1-го транша макрофинансовой помощи – Минфин

Минздрав Украины получит более 57 млрд грн из госбюджета-2019

Госавиаслужба согласовала регулярные рейсы МАУ из Киева в Эр-Рияд, Дамам и Джидду

Перевозчики опасаются возить быттехнику в Молдову через приграничные области после введения ВП - дистрибьютор

Руководитель ФГИ заявил об отмене конкурса по продаже "Центрэнерго"

Кабмин подаст апелляцию на решение суда о восстановлении Насирова в должности главы ГФС

НБУ может минимум на полгода продлить действие нормы об обязательной продаже валюты в размере 50% - банкиры

Кличко назначил своим заместителем главу набсовета "Киевгорстроя"

Суд отменил решение об увольнении Насирова, его необходимо немедленно восстановить в должности главы ГФС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА