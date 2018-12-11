Экономика

19:16 11.12.2018

ЕС перечислил Украине EUR500 млн 1-го транша макрофинансовой помощи – Минфин

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ЕС перечислил Украине EUR500 млн 1-го транша макрофинансовой помощи – Минфин

Европейская комиссия перечислила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом EUR500 млн, сообщается на веб-сайте Министерства финансов во вторник.

По данным ведомства, средства предоставлены в виде займа на срок до апреля 2033 года под 1,25% годовых.

Финансирование направлено в государственный бюджет и, в частности, на обеспечение внедрения структурных реформ. В перечень мер, которые Украина должна предпринять для получения макрофинансовой помощи ЕС, включена борьба с коррупцией, улучшение качества государственного управления и налоговой системы, реформа энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформа системы управления государственными финансами.

"Министерство финансов благодарно ЕС за действенную поддержку для Украины. Совместными усилиями правительство, Верховная Рада и президент продолжат осуществлять программу реформ для того, чтобы Украина была хорошим соседом и партнером Евросоюза, а главное - ради экономического развития и роста благосостояния каждого украинца", - цитируется в сообщении министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщалось, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд будет разделена на два равных транша.

Для получения первого транша MFA Украина, в частности, должна была провести обновление модуля проверки электронных деклараций, чтобы обеспечить их логический и арифметический контроль и установить автоматический обмен данными между модулем проверки и соответствующими госреестрами.

В части требований по бенефициарам необходимо было внести изменения в процесс регистрации компании с тем, чтобы при обращении к реестру юрлицо указало дополнительную информацию о бенефициарной собственности. Речь, в частности, идет об указании типа бенефициарной собственности, доли в процентах интереса каждого бенефициарного собственника, описании структуры собственности и пояснении причин, почему бенефициар не может быть указан.

Помимо этого, среди условий было завершение формирования наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с независимыми членами и объявление отбора таких набсоветов еще минимум для трех других больших госкомпаний с привлечением профессиональных компаний по отбору персонала, а также выставление на продажу как минимум 200 объектов малой приватизации.

Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине EUR2,81 млрд макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на EUR600 млн был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Теги: #ес #транш
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