Экономика

18:03 11.12.2018

Руководитель ФГИ заявил об отмене конкурса по продаже "Центрэнерго"

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Руководитель ФГИ заявил об отмене конкурса по продаже "Центрэнерго"

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" 13 декабря не состоится, сообщил в "Фейсбук" и.о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров.

"Участники конкурса, а это - ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "Нефтебитумных завод" - не допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства. В частности, п.5.7.14 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, о предоставлении информации и копий документов относительно связанных с потенциальным покупателем лиц", - отмечается в сообщении.

Теги: #приватизация #фги #трубаров #центрэнерго
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