Украинский консул посетил еще шестерых моряков в "Лефортово" – МИД

Украинский консул посетил ещё шестерых украинских моряков в СИЗО "Лефортово", сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Сегодня консул посетил шестерых моряков. По его информации, состояние здоровья ребят - удовлетворительное. Настроены оптимистично - надеются на скорое возвращение в Украину. Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных. Завтра встреча с пятью моряками", - сказал В.Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее украинский консул посетил в "Матросской тишине" трех раненых военнопленных моряков, а также четверых удерживаемых в "Лефортово".