Кличко назначил своим заместителем главу набсовета "Киевгорстроя"

Городской голова Киева Виталий Кличко назначил на должность своего заместителя главу наблюдательного совета ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимира Слончака, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) во вторник.

"Распоряжением Киевского городского головы от 11.12.2018 № 849 с 12 декабря 2018 года Владимир Слончак назначен на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий", - говорится в сообщении.

Согласно ему, с 2015 года В.Слончак осуществляет представительство территориальной общины Киева в лице Киевского городского совета в набсовете столичного застройщика – компании "Киевгорстрой", занимая должность главы набсовета.

По данным пресс-службы, с 2016 года В.Слончак возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского горсовета.