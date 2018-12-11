Экономика

17:11 11.12.2018

Кличко назначил своим заместителем главу набсовета "Киевгорстроя"

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Городской голова Киева Виталий Кличко назначил на должность своего заместителя главу наблюдательного совета ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимира Слончака, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) во вторник.

"Распоряжением Киевского городского головы от 11.12.2018 № 849 с 12 декабря 2018 года Владимир Слончак назначен на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий", - говорится в сообщении.

Согласно ему, с 2015 года В.Слончак осуществляет представительство территориальной общины Киева в лице Киевского городского совета в набсовете столичного застройщика – компании "Киевгорстрой", занимая должность главы набсовета.

По данным пресс-службы, с 2016 года В.Слончак возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского горсовета.

Теги: #кличко #киевгорстрой #заммэра
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