Суд отменил решение об увольнении Насирова, его необходимо немедленно восстановить в должности главы ГФС

Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета министров Украины от 31 января 2018 года об увольнении с должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

"Сегодня суд решил признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров и восстановить его в должности. Решение в части восстановления в должности подлежит немедленному исполнению. Даже подача апелляции и рассмотрение ее не останавливают выполнение данного решения", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Р.Насирова Любомир Дроздовский.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, решением от 11 декабря административный иск Р.Насирова в Кабмину и ГФС, рассмотрение которого длилось с февраля 2018 года, был удовлетворен полностью.

Основанием принятия такого решения стало недоведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его освобождения.

Как сообщалось, Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС.

Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Р.Насиров и его подчиненный обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.