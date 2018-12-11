При ухудшении погоды в Украине местные власти должны скоординировать свои усилия, особенно в областях с военным положением – Зубко

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявляет, что во время ухудшения погодных условий особое внимание служб должно быть обращено на регионы, где введен правовой режим военного положения.

"К ухудшению погодных условий, которые придут в Украину с 12 декабря, все органы местного самоуправления должны скоординировать свои усилия не только с центральным уровнем, но и между областями", - сказал он на оперативном заседании штаба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник в Киеве.

Согласно сообщению пресс-службы Минрегиона, особое внимание необходимо уделить транспортному сообщению и логистике, обеспечению транзитных стоянок у автомагистралей, в первую очередь в Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также на трассе Е40 в Житомирской области.

"Особенно обращаю внимание на области, где введен правовой режим военного положения. В этих регионах уже в усиленном режиме дежурят и координируются все службы. Но приоритетным вопросом остается обеспечение водо- и теплоснабжения, электроснабжения и время восстановления электричества во время штормового предупреждения", - сказал вице-премьер.

"Необходима полная координация между областями и региональными штабами. Мы утвердили план мероприятий по обеспечению координации с центральным уровнем. Руководителем штаба является "Укравтодор" с привлечением других министерств, ГСЧС, подразделений Нацгвардии и ВСУ", - добавил Г.Зубко.

Как сообщалось, на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий 12-13 декабря, в частности, снегопады (с высотой снежного покрова до 20 см), метели, налипание мокрого снега.