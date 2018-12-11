Экономика

14:42 11.12.2018

Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января - представитель премьера

1 мин читать

Палата общин британского парламента проведет голосование по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил представитель премьера Терезы Мэй британским СМИ во вторник.

"Правительство примет необходимые меры, чтобы этот вопрос (с голосованием - ИФ) поступил обратно в палату общин до 21 января", - сказал представитель.

Накануне Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit.

Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией. В то же время она напомнила, что, согласно закону о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), голосование должно пройти до 21 января.

Во вторник Т.Мэй прибыла в Нидерланды и провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам. Ожидается, что Т.Мэй также посетит Берлин. Помимо этого, вечером во вторник у нее запланирована встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ готовится к отмене конкурса по продаже "Центрэнерго" - источник

Маск намекнул на скорое появление прототипа первого пикапа Tesla

"Укртрансгаз" понизил базовую цену газа на ноябрь на 6,6%

Corum Group поставит эстонской VKG еще 8 электроподстанций

АМКУ расследует ситуацию с интегрированным в платформу "Лига.Закон" сервисом "SMS-маяк"

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,9% – МЭРТ

Daimler потратит 20 млрд евро на закупку элементов для батарей электромобилей

АРМА повторно выставило на продажу арестованный рыбацкий сейнер "Норд" со скидкой до 10%

Китай готовит снижение пошлин на импорт американских автомобилей до 15% с 40% - СМИ

При ухудшении погоды в Украине местные власти должны скоординировать свои усилия, особенно в областях с военным положением – Зубко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА