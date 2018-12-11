Экономика

14:41 11.12.2018

Китай готовит снижение пошлин на импорт американских автомобилей до 15% с 40% - СМИ

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Китай готовит снижение пошлин на импорт американских автомобилей до 15% с 40% - СМИ

Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, предложение о сокращении пошлин до 15% с нынешних 40% было представлено в правительство и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США, по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Решение о снижении пошлин пока не принято, подчеркивают источники.

По их словам, во вторник представители торговых ведомств США и КНР провели телефонные переговоры, что говорит о продолжении диалога двух стран по торговым вопросам, несмотря на скандал вокруг ареста главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу властей США.

Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.

Пекин так и не подтвердил заявление Д.Трампа о готовности КНР снизить тарифы на ввоз автомобилей из США.

Продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились по итогам шестого месяца подряд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). В прошлом месяце в стране было продано 2,02 млн машин, что на 18% меньше показателя за тот же месяц 2017 года, и, таким образом, рынок может завершить год падением впервые, по крайней мере, за два десятилетия.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, которые, помимо легковых автомобилей, учитывают продажи грузовиков и автобусов, реализация транспортных средств в КНР в ноябре уменьшилась на 16,1%, до 2,17 млн единиц. За январь-ноябрь продажи сократились на 2,8%, до 21,5 млн единиц.

Экспорт автомобилей и легких грузовиков из США в Китай в 2017 году составил $9,5 млрд.

Теги: #китай
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