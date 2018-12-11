Украина в 2019г выделит 2,4 млрд грн по линии МЭРТ на программы развития ОПК - бюджет

Правительство Украины предлагает направить в 2019 году на госфинансирование программ развития ОПК по линии Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) 2,42 млрд грн, что на 20,37% меньше по сравнению с 2018 годом.

Данные параметры закреплены в основном финансовом законе страны на 2019 год, обнародованном во вторник на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, по линии МЭРТ на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития ОПК, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для производства продукции оборонного назначения из общего фонда госбюджета в 2019 году должно быть направлено 2 млрд 423,5 млн грн, или 25,8% бюджета ведомства, который составит 9,38 млрд грн.

В 2018 году на госфинансирование программ развития ОПК по линии МЭРТ в госбюджете, вместе с внесенными в августе уточнениями, предусмотрено 3,043 млрд грн, или 47,1% всего бюджета ведомства. Общий бюджет МЭРТ в госбюджете- 2018 предусмотрен в 6,46 млрд грн.

Как сообщалось, в 2018 году на мощностях ОПК Украины организовано серийное производство, в том числе, нового термобарического вооружения (т.н. боеприпасов объемного взрыва), крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов 152-мм калибра, существенно увеличены мощности производства высокоточного противотанкового вооружения и бронетехники, ведется подготовка к серийному производству нового ракетного вооружения, включая крылатые ракеты.

МЭРТ с 2016 года получило функции госзаказчика создания новых и наращивания имеющихся производственных мощностей в ОПК.

На сегодняшний день, в соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, МЭРТ в качестве уполномоченного правительством органа, совместно с созданным в 2010 году госконцерном "Укроборонпром", обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

В ходе принятия нового базового закона "О национальной безопасности Украины" 21 июня, Верховная Рада отклонила предложения закрепить в документе создание в системе центральной исполнительной власти специального органа по вопросам ОПК. Создание специального органа центральной исполнительной власти по вопросам ОПК было закреплено подписанным в 2014 году коалиционным соглашением.

Вместе с тем, ст. 23 нового базового закона предусматривает функционирование в системе центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) органа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

Указом президента в марте замглавы МЭРТ Юрий Бровченко назначен главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО.