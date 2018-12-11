Экономика

13:15 11.12.2018

В Закарпатской области произошел разлив нефти, загрязнено около 250 кв. м почвы

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В Закарпатской области произошел разлив нефти, загрязнено около 250 кв. м почвы

В Мукачевском районе Закарпатской области произошел разлив нефти с нефтепровода "Дружба", загрязнено около 250 кв. м почвы, сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль.

"Во вторник (11.12) под утро диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русская Мукачевского района. Известно о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров", - сообщил Г.Москаль на своем официальном сайте.

По его словам, на место происшествия выехали аварийные бригады, для предотвращения распространения загрязнения выкопаны ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны.

"Расстояние прорыва трубы до ближайшего жилого дома – около километра, угрозы загрязнения водоемов нет", - сказал Г.Москаль.

Он допустил, что разлив нефти произошел в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже.

Теги: #нефтепровод #закарпатье #авария #москаль
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