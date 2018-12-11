Госгеонедр продлила срок действия 23 спецразрешений "Укрнафты" на добычу углеводородов

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины продлила ПАО "Укрнафта" действие 23 специальных разрешений на добычу углеводородов.

Как сообщила пресс-служба нефтедобывающей компании, соответствующее решение ведомство приняло 6 декабря. В частности, продлено действие 11 разрешений, срок действия которых истекает в 2018 году, а также девяти лицензий, срок действия которых завершается в 2019-м, и трех лицензий 2013-2014 гг.

Спецразрешения продлены на 20 лет на пользование Прокопенковским, Выгода-Витвицким, Монастирищенським, Росильнянским, Турутинским, Николаевским, Луквинским, Довбушанско-Быстрицким, Пасичнянским, Андрияшевским, Орив-Уличнянским, Долинским, Струтинским, Спасским, Щуривским, Бориславским, Перекоповским, Малосорочинским, Сагайдацким, Рожнятивским, Тростянецким, Волошковским и Танявским месторождениями.

Как уточнили в "Укрнафте", в целом в этом году истекает срок действия 27 спецразрешений, таким образом, компания ожидает продления еще 16-ти. Кроме того, в следующем году истекает действие 22 спецразрешений, в соответствии с чем ожидается продление еще 13-ти.

В настоящее время "Укрнафта" имеет 85 действующих лицензий на ведение добывающих работ и одно спецразрешение на геологическую разведку.

Как сообщалось, на 27 спецразрешений, срок действия которых истекает в 2018 году, приходится 45% годовой добычи нефти и конденсата, 25% годовой добычи газа компании.

Ранее "Укрнафта" инициировала иск в Административный суд Киева относительно признания противоправной бездеятельности Госгеонедр по результатам рассмотрения заявлений компании о продлении срока действия 11 спецразрешений да добычу углеводородов (которые заканчивались в первом полугодии 2018г). В свою очередь Госгеонедр заявила, что Министерство экологии и природных ресурсов отказало в согласовании продления 27 спецразрешений (истекающих в 2018 году) ПАО "Укрнафта" из-за отсутствия экологических экспертиз.

21 декабря Административный суд Киева удовлетворил иск "Укрнафты" и обязал Госгеонедр рассмотреть заявления компании о продлении срока действия лицензий, а также принять по результатам такого рассмотрения соответствующий приказ. В апреле 2018 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции. Кроме того, подобный иск был инициирован "Укрнафтой" и относительно 16 других спецразрешений, источающих в 2018 году.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Как сообщалось, "Укрнафта" в январе-сентябре 2018 года увеличила добычу нефти и конденсата на 3,6% – до 1,077 млн тонн. В свою очередь добыча газа "Укрнафтой" снизилась на 6,8% – до 797 млн куб. м, производство сжиженного газа – на 8,8% – до 81,3 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2018 года ПАО увеличило чистую прибыль в 4,3 раза (на 3 млрд 628,528 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 4 млрд 725,968 млн грн.