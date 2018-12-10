Экономика

18:14 10.12.2018

Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 1,4%, в годовом измерении выросла до 10% - Госстат

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Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 1,4%, в годовом измерении выросла до 10% - Госстат

 Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2018 года замедлился до 1,4% с 1,7% в октябре и 1,9% – в сентябре и с начала года достиг 8,9%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По данным ведомства, в годовом измерении (ноябрь-2018 к ноябрю-2017) инфляция увеличилась до 10% с 9,5% по итогам октября и 8,9% по итогам сентября.

Базовая инфляция в ноябре-2018 также снизилась до 1,1% с 1,3% в октябре и 1,9% в сентябре, а по итогам 11 месяцев достигла 8,1%.

В годовом измерении базовая инфляция также немного выросла – до 8,9% с 8,8% по итогам октября и 8,7% по итогам сентября.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году выросла до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, в октябре – до 10,1%.

Правительство, ранее повысившее свой прогноз инфляции на текущий год с 7% до 9%, пока сохраняет его на этом уровне.

Теги: #госстат #инфляция
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