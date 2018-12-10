Экономика

17:06 10.12.2018

ЕС приостановил макрофинансовую помощь Молдове по политическим мотивам – премьер

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ЕС приостановил макрофинансовую помощь Молдове по политическим мотивам – премьер

Премьер Молдовы Павел Филип выразил уверенность, что сложности в отношениях с Европейским Союзом останутся в прошлом, а европейская интеграция является единственным путем для развития Молдовы.

"Я уверен, что некоторые нынешние сложности в отношениях с Европейским Союзом останутся в прошлом. Мы придерживаемся Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, мы выбрали для себя европейский путь развития и не видим альтернативы этому", - подчеркнул П.Филип.

Он считает, что принятое Еврокомиссией решение о приостановлении макрофинансовой помощи Молдове носит "политический характер" и связано с предстоящими парламентскими выборами. П.Филип подчеркнул, что правительство выполнило все требования для получения первого транша макрофинансовой помощи на общую сумму в 100 млн евро.

"В Европейском парламенте также есть политические партии. Те, которые имеют большинство, сотрудничают с нашими политическими оппонентами справа. Они хотят таким образом их поддержать на выборах. В следующем году пройдут выборы в парламент Молдовы, а также - в Европарламент. Я уверен, что политические страсти улягутся, и мы продолжим сотрудничество",- заявил П.Филип.

Как сообщалось, после того, как в июне судебные инстанции Молдовы аннулировали результаты выборов мэра Кишинева, Евросоюз выступил с жесткой критикой в адрес молдавских властей. Европарламент 5 июля и 14 ноября принял две резолюции, в которых обвинил молдавские власти в нарушении волеизъявления граждан, которые выбрали на пост мэра Кишинева лидера правой оппозиции Андрея Нэстасе.

Сразу после этого Европейская комиссия приняла решение о приостановлении оказания Молдове макрофинансовой помощи. В Брюсселе заявили, что к рассмотрению этого вопроса вернутся только при условии проведения свободных и демократичных выборов в парламент Молдовы, которые назначены на 24 февраля.

Теги: #молдова
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