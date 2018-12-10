Цены на нефть будут расти благодаря решению ОПЕК+, но удержать подъем будет сложно - эксперты

Нефтяному рынку будет сложно удержать подъем на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении того, каким образом, страны ОПЕК+ будут реализовывать достигнутое в минувшую пятницу соглашение о сокращении добычи, отмечают эксперты Goldman Sachs.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых 800 тыс. б/с придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель.

Отсутствие четких данных о том, каким образом, сокращение будет распределено по странам, а также тот факт, что Иран, Венесуэла и Ливия получили освобождение от сделки ОПЕК+, омрачают перспективы рынка, говорится в обзоре экспертов Goldman Sachs.

Для устойчивого подъема цен на нефть необходимы сигналы снижения запасов, а также подтверждение того, что сокращение добычи действительно происходит, отмечают аналитики инвестбанка Дэмьен Курвалин и Джеффри Карри.

"Необходимость реального подтверждения снижения добычи обусловлена тем, что мы наблюдаем неожиданно значительный избыток нефти на мировом рынке во втором полугодии 2018 года, а также отсутствием четкой картины того, каким образом, нефтедобывающие страны намерены уменьшать производство", - говорят эксперты.

Цены на нефть Brent в пятницу взлетели на 6% на ожиданиях, что сокращение добычи странами ОПЕК+, устранит избыток сырья на мировом рынке. Однако ралли быстро сбавило темп, и Brent завершила торги 7 декабря подъемом лишь на 2,7%.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что нефтяной рынок может достичь баланса в первом полугодии 2019 года, когда Иран сократит поставки нефти на мировой рынок из-за американских санкций. Кроме того, аналитики отмечают, что недостаток трубопроводных мощностей замедляет рост добычи нефти на сланцевом месторождении Permian Basin в США, что также будет способствовать балансировке спроса и предложения.

Спрос на нефть, как в 2018 году, так и в 2019 году, недооценен, считают в Goldman Sachs.

Решение ОПЕК+ "согласуется с нашим прогнозом постепенного возврата Brent к бэквордации (ситуация, при которой котировки фьючерсных контрактов ниже текущей цены базового актива) и постепенного возврата спотовых цен на Brent к уровню в $70 за баррель", отмечается в обзоре.

Аналитики Morgan Stanley Мартин Рэтс и Эми Сержант считают, что цены на нефть будут расти благодаря решению ОПЕК+, однако в ближайшие кварталы не достигнут максимумов, отмеченных в октябре, когда цена Brent поднималась выше $85 за баррель.

Снижение добычи странами ОПЕК и их союзниками, вероятно, будет достаточным, чтобы добиться баланса на рынке в первом полугодии 2019 года и предотвратить дальнейший рост запасов, считают в Morgan Stanley.

По их оценкам, цена Brent достигнет $67,5 за баррель во втором полугодии 2019 года. Предыдущий прогноз инвестбанка предусматривал цену на уровне $77,5 за баррель.

Эксперты Morgan Stanley также ухудшили прогноз глобального спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки.

Другой аналитик Morgan Stanley Маянк Махесхвари понизил прогноз цены нефти Brent на 2019 год на $10 - до $68,5 за баррель.

Экономисты Barclays и UBS ожидают, что цены на нефть будут расти благодаря решению ОПЕК+.

Barclays сохраняют прогноз стоимости Brent на 2019 год на уровне $72 за баррель, в то время как UBS ожидает ее подъема до $70-80 в предстоящем году.

"Несмотря на отсутствие данных о разделении объемов сокращения между отдельными странами, за исключением Саудовской Аравии и России, мы считаем, что приверженность ОПЕК+ снижению добычи заслуживает доверия", - отмечают эксперты UBS.

"Нефтедобывающие страны дали сильный сигнал, заявив о желании поддерживать баланс на нефтяном рынке, принимая во внимание опасения как в плане предложения, так и спроса на нефть", - говорится в обзоре.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 кв составляет $61,24 за баррель, что на $0,43 (0,7%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,61 (1,16%) - до $52 за баррель.