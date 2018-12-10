МАУ с 2019г расширяет программу лояльности Panorama Club новым классом Elite

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 января 2019 года вводит новый класс программы лояльности Panorama Club Elite, также обновляя класс Premium, сообщает авиакомпания в понедельник.

"Начиная с 1 января 2019 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" расширит возможности для участников программы лояльности Panorama Club, представив новый уровень участия Panorama Club Elite и обновленные привилегии для всех участников программы", - отмечается в сообщении.

Согласно обновленным условиям, владельцы карт Premium и Elite смогут регистрироваться на стойке бизнес-класса, получая по два приглашения в бизнес-зал, проходить приоритетную посадку на самолет, первыми получать багаж по прибытии.

Среди изменений - возможность предзаказ питания и повышения класса обслуживания на стойке регистрации в аэропорту со скидкой (участникам Premium - 25%, Elite - 50%), выбор места в салоне с возможностью регистрации онлайн за 14 дней до вылета (собственникам карт Premium со скидкой 25%, карт Elite – бесплатно).

Участники Elite также получат возможность перевозки двух дополнительных единиц багажа (при условии, если в тариф включена перевозка багажа).

Кроме того, участники программы смогут получить карту Premium для одного компаньона (участники Premium - за 20 тыс. миль, Elite - бесплатно).

Как сообщалось, с нового года МАУ изменяет условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности (Panorama Club и Panorama Club Corporate), полностью привязав их к стоимости билетов. Количество миль, начисляемых на счет участника за перелет, больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета/прилета в милях и от класса бронирования, а будет начисляться в зависимости от стоимости авиабилета (по всем тарифам, в том числе лоукост).

Ранее в МАУ заявили о новых нормах перевозки ручной клади на всех своих рейсах с 15 января 2019 года, сократив количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне, до одного предмета верхней одежды и зонта.