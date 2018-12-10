Экономика

16:10 10.12.2018

"Метинвест" продолжает процесс ликвидации "Донецккокса" на НКТ

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"Метинвест" продолжает процесс ликвидации "Донецккокса" на НКТ

 Горно-металлургическая группа "Метинвест" продолжает процесс ликвидации  ЧАО "Донецккокс", находящегося на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридического лица, в том числе через суд.

Согласно повестке дня внеочередного собрания акционеров ЧАО "Донецккокс", назначенного на 27 декабря текущего года, среди выносимых на рассмотрение вопросов - утверждение отчета ликвидатора о работе по ликвидации компании.

Акционеры также намерены утвердить промежуточный ликвидационный баланс общества и определить дальнейшие действия ликвидатора. При этом предлагается ликвидатору в месячный срок обратиться в Хозяйственный суд Донецкой области с заявлением о возбуждении производства в деле о  банкротстве предприятия.

Как сообщалось, 29 марта 2018 года собрание акционеров ЧАО "Донецккокс" приняло решение о ликвидации в добровольном порядке без правопреемственности.

Теги: #донецккокс #метинвест
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