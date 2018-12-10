Экономика

16:08 10.12.2018

Рынок электромобилей в Украине за 11 мес. ускорил темп прироста до двукратного

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Рынок электромобилей в Украине за 11 мес. ускорил темп прироста до двукратного

Первичные регистрации электромобилей (новых и подержанных) в Украине в январе-ноябре 2018 года возросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,812 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

При этом доля ввезенных подержанных автомобилей, как и в прошлом году, составила 84%.

Как сообщалось, по итогам первого полугодия этого года прирост рынка электромобилей составлял 50% к аналогичному периоду прошлого года, а за январь-октябрь - уже 89% (доля б/у на нем – 85%).

По данным ассоциации, в ноябре первичную регистрацию в Украине прошли 598 электромобилей – в 2,4 раза больше, чем за тот же месяц 2017 года, но 80% из них составили импортированные авто с пробегом (в октябре из поставленных на учет 643 авто импорт б/у составил 88%).

Наиболее популярным электромобилем на украинском рынке с большим отрывом (344 ед.) остается Nissan Leaf, второе место сохраняет BMW i3 с регистрацией 41 авто, третье - за Tesla Model S (34 авто).

На четвертой позиции - Renault Zoe с результатом 28 ед. Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 24 покупателя.

Как сообщалось, импорт в Украину электромобилей с 1 января 2018 года на год был освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора. Эти льготы продлены еще на четыре года.

В 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 2697 ед., при этом на долю подержанных пришлось 85% регистраций, тогда как годом ранее - 51%.

Теги: #укравтопром #электромобиль
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