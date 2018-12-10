Суд восстановил в должности уволенного 4 года назад главу правления "Черноморнафтогаза" Головина

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск экс-главы правления ГАО "Черноморнафтогаз" Сергея Головина, признав противоправным и отменив решение общего собрания участников ГАО о его увольнении с должности.

Соответствующее постановление от 26 ноября обнародовано в реестре судебных решений.

Согласно документу, процедура увольнения С.Головина была осуществлена с нарушениями. В частности, НАК "Нафтогаз Украина", в управлении которой находятся 100% акций "Черноморнафтогаза", не получила от Кабинета министров Украины необходимого распоряжения по голосованию об увольнении, что нарушает правительственное постановление №297 ("О некоторых вопросах управления корпоративными правами государства").

Кроме того, в момент голосования участников ГАО по увольнению главы правления с должности С.Головин находился на больничном (в период с 7 мая по 1 августа 2014 года), а о своем увольнении узнал из СМИ.

"Об увольнении он не был проинформирован, запись в трудовую книжку не была внесена, с приказом не ознакомлен, ему также не была вручена копия документа", – отмечено в тексте решения.

С.Головин был назначен председателем правления ГАО "Черноморнафтогаз" в мае 2013 года. До этого занимал должность первого заместителя главы НАК "Надра Украины".

В августе 2018 года стало известно о проведении детективами НАБУ досудебного расследования по факту возможного нанесения С.Головиным убытков "Черноморнафтогазу" в размере 12 млн грн.

Как сообщалось, в марте 2014 года в результате оккупации Крыма Российской Федерацией "Черноморнафтогаз" утратил доступ к производственным мощностям и газовым месторождениям на полуострове и шельфе. По состоянию на начало 2014 года "Черноморнафтогаз" был одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса страны, которое обеспечивало разработку шельфа Черного и Азовского морей и добывало 2 млрд куб. м газа.

В настоящее время компания зарегистрирована в Киеве, прилагает усилия по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний подали в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы в АР Крым.

В марте 2018 года президент Украины Перт Порошенко в связи с временной оккупацией территории Украины подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза".

В ноябре 2018 года Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий разрешение ГАО "Черноморнафтогаз" на период временной оккупации Крыма открыть счет со специальным режимом использования для проведения расчетов по обеспечению деятельности компании.