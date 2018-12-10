Экономика

13:14 10.12.2018

НБУ и Народный банк Китая продлили на 3 года валютный своп юань/гривня на 15 млрд юаней

1 мин читать
НБУ и Народный банк Китая продлили на 3 года валютный своп юань/гривня на 15 млрд юаней

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) продлили еще на три года двустороннее соглашение о валютном свопе юань/гривня, сообщается на веб-сайте украинского центробанка.

Соответствующее соглашение подписали глава НБУ Яков Смолий и председатель НБК И Ган во время рабочего Я.Смолия в Пекин.

Согласно сообщению, максимальный объем свопа остался неизменным - на уровне 15 млрд юаней, или 62 мдрд грн (около $2,22 млрд по курсу НБУ).

Нацбак также напоминает, что это уже третья подобная сделка. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 млрд грн и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.

"Китай - это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими странами", - цитируется в сообщении глава Нацбанка Украины.

"Возобновление нашего двустороннего валютного свопа будет способствовать дальнейшему развитию торговли и инвестиций между двумя странами и углублению двусторонних экономических связей", - приведены слова И.Гана.

Теги: #юань #нбу #китай #гривня
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ разработал порядок реагирования в случае кризисных явлений на валютном рынке

Переход банковской системы к дефициту ликвидности не отразится на ее стабильности

Стратегия макропруденциальной политики не будет иметь немедленного влияния на банки

Гривня на межбанке в четверг продолжила движение к уровню перед вводом "военного положения"

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника

НБУ зарегистрировал банковскую группу Укрэксимбанк

Гривня на межбанке продолжила курс на укрепление

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

НБУ обеспокоен активной выдачей некоторыми банками с отечественным капиталом валютных кредитов

НБУ утвердил Стратегию выявления и реагирования на системные риски в финансовом секторе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы в ноябре 2018 года купили у банков валюту на $90,5 млн больше, чем продали

НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на тепло для населения для 18 ТКЭ

Таможни за 2 недели оформили 1 тыс. авто на иностранных номерах

Суд восстановил в должности уволенного 4 года назад главу правления "Черноморнафтогаза" Головина

"Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда Киев-Львов к новогодним праздникам

Труба представил директора теруправления ГБР в Киеве

Канадская Bombardier может принять участие в конкурсе на поставку локомотивов "Укрзализныци" - Омелян

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Немцы до сих пор не обменяли на евро старые банкноты и монеты на сумму 12,55 млрд марок

"АвтоКрАЗ" поставил очередную партию машин для миротворческого контингента ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА