НБУ и Народный банк Китая продлили на 3 года валютный своп юань/гривня на 15 млрд юаней

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) продлили еще на три года двустороннее соглашение о валютном свопе юань/гривня, сообщается на веб-сайте украинского центробанка.

Соответствующее соглашение подписали глава НБУ Яков Смолий и председатель НБК И Ган во время рабочего Я.Смолия в Пекин.

Согласно сообщению, максимальный объем свопа остался неизменным - на уровне 15 млрд юаней, или 62 мдрд грн (около $2,22 млрд по курсу НБУ).

Нацбак также напоминает, что это уже третья подобная сделка. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 млрд грн и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.

"Китай - это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими странами", - цитируется в сообщении глава Нацбанка Украины.

"Возобновление нашего двустороннего валютного свопа будет способствовать дальнейшему развитию торговли и инвестиций между двумя странами и углублению двусторонних экономических связей", - приведены слова И.Гана.