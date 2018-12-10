Труба представил директора теруправления ГБР в Киеве

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба представил директора территориального управления ГБР в Киеве Руслана Марчука.

"Сегодня я рад представить директора территориального управления, которое размещено в Киеве... это Руслан Николаевич Марчук", - сказал Р.Труба в ходе рабочего совещания в понедельник в Киеве.

Официальное назначение Р.Марчука датируется понедельником, 10 декабря.

"Вы находитесь под прицелом СМИ, общественных организаций, и каждый ваш шаг будет анализироваться обществом под микроскопом. Поэтому каждое ваше действие должно быть особо ответственным", - подчеркнул Р.Труба.

Кроме того, он призвал директора департамента ГБР в Киеве в своей работе обращать внимание на материалы журналистских расследований.

По словам Р.Трубы, в Киеве будут находиться три следственных подразделения по направлениям: преступления в сфере служебной деятельности и коррупции, преступления сотрудников правоохранительной системы и сферы правосудия, военные преступления.

Данное теруправление будет распространять свою деятельность на Киевскую, Черкасскую, Черниговскую области и город Киев. Сейчас в нем работает около 50 человек, но в дальнейшем будет рассмотрен вопрос об увеличении штата в теруправлениях.