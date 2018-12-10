Канадская Bombardier может принять участие в конкурсе на поставку локомотивов "Укрзализныци" - Омелян

Производитель железнодорожной техники, канадская компания Bombardier Transportation готова принять участие в конкурсе на поставку электровозов для АО "Укрзализныця", написал на своей странице в соцсети Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Все ждут тендера "Укрзализныци", в котором готовы принять участие не только Alstom, но и Bombardier и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов, дальше тянуть некуда", - отметил он, подводя итоги своего визита во Францию на прошлой неделе.

Ранее в "Укрзализныци" заявляли о заинтересованности в этом проекте компаний Alstom и CRRC, Siemens и Skoda.

Как сообщалось, в ноябре международный локомотивостроительный конгломерат Skoda Transportation открыл первое в Украине официальное представительство в Днепре.

Компания GE Transportation и Крюковский вагоностроительный завод в начале июня 2018 года подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Первые тепловозы "Укрзализныця" получила осенью 2018 года.

Рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка "Укрзализныци" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.