Экономика

11:00 10.12.2018

Немцы до сих пор не обменяли на евро старые банкноты и монеты на сумму 12,55 млрд марок

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Немцы до сих пор не обменяли на евро старые банкноты и монеты на сумму 12,55 млрд марок

В Германии через 17 лет после начала обращения евро на руках у населения по-прежнему остаются 12,55 млрд немецких марок и пфеннигов.

По данным Бундесбанка, на конец ноября обмену подлежат еще 5,88 млрд марок в банкнотах и 6,67 млрд марок в монетах (марки и пфенниги). Общее количество оставшихся купюр составляет около 166 млн, монет - порядка 23 млрд штук, сообщает агентство dpa.

Самая большая часть вышедших из обращения денег была обменена незадолго до и вскоре после введения евро в начале 2002 года. С тех пор ежегодно в ЦБ ФРГ поступает от 70 до 100 млн марок. Так, в 2018 году жители страны обменяли около 86 млн марок.

До сих пор многочисленные "клады" из скопления немецких марок обнаруживаются случайно: в ящиках, на чердаках или в саду, отмечает Deutsche Welle. Чаще всего меняют банкноты в 100 марок, далее по популярности следуют купюры в 500 и 1000 марок.

Германия не устанавливала сроки завершения обмена старых денег, в отличие от ряда других перешедших на евро стран.

Теги: #марки #евро #германия
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