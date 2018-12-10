Экономика

10:33 10.12.2018

Экономические модели не предвещают рецессии в мире в ближайший год - эксперты

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Экономические модели не предвещают рецессии в мире в ближайший год - эксперты

Обеспокоенность инвесторов относительно перспектив рецессии в развитых странах мира усиливается, однако многие экономические модели не указывают на вероятность такого развития событий.

Экономисты UBS Securities изучили 120 экономических спадов в 40 государствах за последние 40 лет, чтобы понять, как ведут себя экономики до наступления рецессии, например, что происходит с потребительскими расходами, ценами на жилье, банковским кредитованием, импортом, производительностью и занятостью.

"Мы пришли к выводу, что по ряду направлений поведение данных за последние четыре квартала в США, еврозоне и Японии совершенно не соответствует ни одной из рецессий, имевших место с 1980 года", - сообщается в отчете UBS.

Например, рост производительности труда и потребительских расходов, как правило, замедляются перед началом рецессии. В США оба показателя сейчас ускоряются. Так, расходы американцев с учетом инфляции выросли в октябре на 2,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это выше среднего подъема на 2,4% за последние четыре года. Темпы повышения производительности труда во втором и третьем кварталах был одними из лучших в рамках последнего экономического цикла.

В Японии отмечается высокая занятость, а инвестиции в еврозоне увеличиваются, что также не свойственно предрецессионному периоду.

В тех государствах, в которых есть признаки возможного спада, для этого есть конкретные причины. В частности, в Италии это противостояние правительства с Европейским союзом из-за бюджета, которое напугало инвесторов и повысило стоимость заимствований страны. Банк Англии предупредил, что беспорядочный отъезд бизнеса из Великобритании в случае выхода страны из Европейского союза без соглашения может привести к снижению ВВП в 2019 году.

Экономисты из J.P.Morgan сделали аналогичные UBS выводы относительно перспектив роста мировой экономики. Они создали несколько систем предупреждения о надвигающейся рецессии. Одна из них, который учитывает только статистические показатели, оценивает вероятность спада в США в ближайшие двенадцать месяцев в 21% - ниже уровней, зафиксированных в 2016 году. Индикатор, в расчет которого включено поведение финансового рынка (изменения котировок акций и доходности долгосрочных гособлигаций) прогнозирует вероятность рецессии на уровне 36%.

Как заявил главный экономист J.P.Morgan Брюс Касмен в интервью The Wall Street Journal, есть высокий риск рецессии в перспективе трех-четырех лет, но в ближайший год вероятность такого развития событий низкая.

Теги: #мир #рецессия #экономика
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