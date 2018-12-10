Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $62 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник не демонстрирует единой динамики после активного роста в прошлую пятницу на фоне новых договоренностей ведущих производителей.

В пятницу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала следующего года. При этом страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с. Россия постепенно уменьшит добычу на 228 тыс. б/с, до 11,17 млн б/с.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 кв увеличилась на $0,32 (0,52%) - до $61,99 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 8 центов (0,15%), до $52,53 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на $1,61 (2,7%), до $61,67 за баррель, WTI - на $1,12 (2,2%) - до $52,61 за баррель.

По итогам недели цены выросли впервые более чем за два месяца, для Brent подъем составил 3,7%, для WTI - 3,3%.

Нефтяной рынок пока не отразил в котировках эффект предстоящего снижения добычи, заявил изданию MarketWatch старший аналитик Banyan Hill Research по нефти и сырьевым рынкам Мэтт Бадиали. "Сейчас у нас сложилась ситуация, при которой предложение на рынке будет сокращаться. Я ожидаю, что цены на нефть подскочат на 20% и более в ближайшую неделю или две", - добавил он.