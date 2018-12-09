Экономика

14:06 09.12.2018

МВФ назначил на 18 декабря совет директоров по вопросу сотрудничества с Украиной

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МВФ назначил на 18 декабря совет директоров по вопросу сотрудничества с Украиной

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) назначено на 18 декабря, сообщается на веб-сайте Фонда.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand-by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

Верховная Рада в конце ноября приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы. Спустя несколько дней МВФ заявил, что предварительная оценка документа является удовлетворительной.

Помимо этого Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна была пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

Ранее МВФ заявлял, что ожидает выполнения от Украины всех необходимых предварительных условий (prior actions) новой программы до 10 декабря, после чего срочно будет инициировано заседание совета директоров для обсуждения программы SBA.

Теги: #совет #украина #мвф
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