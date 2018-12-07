Поезд Мукачево-Будапешт стартует с 9 декабря

Первый рейс поезда №33/34 сообщением Мукачево-Будапешт стартует с 9 декабря этого года, поездка займет около 7 часов и будет стоить около EUR23, сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Это будет ежедневный прямой беспересадочный маршрут. Подвижной состав, который будет курсировать евроколеей, принадлежит Венгерским железным дорогам. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали пути, средства сигнализации и связи", – написал он на своей странице в Facebook.

Согласно представленной им информации, поезд будет выходить утром из Будапешта и днем из Мукачево и делать получасовую остановку в Чопе и остановку свыше часа в Захони.

Е.Кравцов указал, что "Укрзализныця" с начала года отмечает положительную тенденцию - количество украинских пассажиров, путешествующих в Европу, увеличилось вдвое.

"На Мукачево мы имеем большие планы. Там есть развитая сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок", – подчеркнул он.

Глава "Укрзализныци" добавил, что компания ведет переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

Как сообщалось, Е.Кравцов в начале мая этого года анонсировал запуск совместно Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START поезда по маршруту Мукачево-Будапешт, подвижной состав для которого должны были предоставить венгерские партнеры.

Предполагалось, что направление будет запущено до конца лета, однако в сентябре "Укрзализныця" отложила его до конца 2018 года. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 14 ноября сообщил о первом тестовом рейсе и заявил, что Мукачево может стать крупным железнодорожным хабом.