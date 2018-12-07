Экономика

18:27 07.12.2018

Саудовская Аравия снизит добычу до 10,2 млн б/с октябрьских 10,7 млн б/с

1 мин читать

Саудовская Аравия снизит добычу нефти в рамках обновленного соглашения ОПЕК+ до 10,2 млн баррелей в сутки с текущих 10,7 млн б/с, сообщил министр энергетики этой страны Халид аль Фалих на пресс-конференции.

По его словам, многие страны-потребители нефти королевства в течение последнего времени накапливали запасы и теперь закупают меньше нефти у Саудовской Аравии.

Министр подчеркнул, что в рамках обновленного соглашения Саудовская Аравия понесет одну из самых больших нагрузок.

Теги: #добыча #саудовская_аравия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина за 11 мес. снизила добычу угля на 4,6%

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу, даже символически

ДТЭК улучшил финпоказатели благодаря росту добычи и подорожанию угля в мире

Кабмин изменил сроки реализации некоторых проектов по развитию атомно-промышленного комплекса

Саудовская Аравия в январе может сократить экспорт нефти еще сильнее, чем в декабре

Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019г с текущих 1,5 млн б/с

Саудовская Аравия рассматривает варианты на случай распада ОПЕК

Первый международный нефтегазовый аукцион будет объявлен до конца января 2019г

Украина за 9 мес. снизила добычу угля на 5,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Поезд Мукачево-Будапешт стартует с 9 декабря

Индекс ПФТС в пятницу вернулся в "красную зону"

РГК обратится к АМКУ с просьбой проверить "Укртрансгаз"

Соучредитель Monobank заявляет о набирающей популярность схеме оплаты товаров/услуг через p2p-платежи

Мининфраструктуры распределило 3,8 тыс. ЕКМТ на 2019г между 1,5 тыс. перевозчиков, компании с одним авто разрешений не получили

"Нафтогаз" предоставил номинации на газ для Шепетовки

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,785 грн/$1

Украина может подписать "Открытое небо" с ЕС на следующий день после Brexit

"АМИК Украина" заплатила в бюджет штраф АМКУ и пеню на 25 млн грн

Нефть подскочила на новости о сделке ОПЕК+

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА