Саудовская Аравия снизит добычу до 10,2 млн б/с октябрьских 10,7 млн б/с

Саудовская Аравия снизит добычу нефти в рамках обновленного соглашения ОПЕК+ до 10,2 млн баррелей в сутки с текущих 10,7 млн б/с, сообщил министр энергетики этой страны Халид аль Фалих на пресс-конференции.

По его словам, многие страны-потребители нефти королевства в течение последнего времени накапливали запасы и теперь закупают меньше нефти у Саудовской Аравии.

Министр подчеркнул, что в рамках обновленного соглашения Саудовская Аравия понесет одну из самых больших нагрузок.