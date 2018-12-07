Соучредитель Monobank заявляет о набирающей популярность схеме оплаты товаров/услуг через p2p-платежи

Соучредитель проекта Monobank, экс-первый замглавы правления ПриватБанка (Киев) Олег Гороховский заявляет о набирающей в Украине популярность схеме оплаты товаров/услуг через денежные переводы с карты на карту физических лиц (p2p-платежи).

"Все больше украинских торговцев договариваются с некоторыми банками на следующую схему проведения транзакций по картам: банк ставит торговцу POS-терминал (устройство для приема к оплате платежных карт – ИФ), а получателем средств, при оплате картой, выступает не юрлицо, не частный предприниматель, а физлицо. Платеж при оплате картой проходит как платеж от одного физлица к другому", - написал он в Facebook.

По словам О.Гороховского, это чревато снятием с покупателей товаров или заказчиков услуг часто неожидаемой ими комиссии за осуществление такого перевода.

"Для нас эта транзакция видна как обычный p2p-платеж. Мы не можем ни начислить тариф, ни даем клиентам положенный им cashback, а клиенты опасаются платить картой, поскольку никому не понятно, какая еще точка применит такую схему", - отметил он.

О.Гороховский объяснил, что это связано с тем, что банки-эмитенты карт обычно зарабатывают при транзакциях в магазинах возмещение (interchange), которое им перечисляет Visa или MasterCard и, таким образом, для владельцев карт расчеты за товары/услуги проходят без комиссий. Если расчеты проходят посредством денежных переводов с карты на карту - таких возмещений нет и банки обычно начисляют на переводы комиссию: некоторые – только на операции за счет кредитных средств, а некоторые - даже при переводе личных средств.

В целом соучредитель Monobank призывает платежные системы, а также Национальный банк Украины и фискальные органы обратить внимание на легитимность такой схемы. По его мнению, она подрывает принцип функционирования карточного бизнеса, при котором клиент не несет расходы при оплате картой в магазинах. Кроме того, добавил О.Гороховский, государство от таких транзакций, скорее всего, не получает налоги, так как физлица, задействованные в схеме, все время меняются и выручку, видимо, не декларируют.

В свою очередь основатель и совладелец крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин в комментариях к посту О.Гороховского высказал мнение, что эта схема обычно применима из-за высокой комиссии (interchange) в адрес банка-эмитента.

"Платежные системы говорят, что в Украине сложилась ситуация с одним из банком, который смог распространить так много карт, что теперь ни о какой торговле, о снижении interchange речи в Украине не идет. Торговцу очень дорого содержать эти "хотелки". Например, в моем бизнесе оплата банку просто за то, что клиент платит картой стоит мне больше, чем моя чистая прибыль с этой операции" – написал В.Чечеткин.

В свою очередь в "Новой Поште" агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что компания и ее платежная структура - "Пост Финанс" не взимают дополнительную комиссию с клиентов.

"Комиссию снимает банк-эмитент с кредитных карточек. Мы работаем с двумя банками - Ощадбанк и ПриватБанк. Ощадбанк отменил эти комиссии. ПриватБанк - нет", - подчеркнули в компании.

В "Новой Поште" также отметили, что транзакции между физлицами легитимны, как с точки зрения законодательства, так и правил международных платежных систем - Mastercard и Visa.

"Мы за то, чтобы клиентам не нужно было доплачивать за регулярные сервисы", - подчеркнули в компании.