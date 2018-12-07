Мининфраструктуры распределило 3,8 тыс. ЕКМТ на 2019г между 1,5 тыс. перевозчиков, компании с одним авто разрешений не получили

Конкурсная комиссия по распределению разрешений ЕКМТ на заседании 5 декабря распределила 3830 разрешений среди украинских перевозчиков на 2019 год (3269 разрешений для "Евро-5 и выше" и 561 разрешение для "Евро-6").

Это утверждено приказом Министерства инфраструктуры Украины № 600 от 7 декабря 2018 года.

В распределении на 2019 год приняло участие 1488 перевозчиков, что на 432 перевозчика больше, чем в прошлом году, при этом сумма распределенных разрешений ЕКМТ оказалась всего на 130 шт. больше.

На участие в конкурсе было подано 13,2 тыс. автотранспортных средств категории "Евро-5" и "Евро-6", что на 27% больше, чем в 2017 году.

Кроме того, распределялись права работы в Австрии - 96 шт., Греции - 60 шт., Италии - 300 шт., России - 160 шт., Венгрии - 1660 шт.

При этом перевозчики, заявившие лишь одно транспортное средство для участия в конкурсе, разрешений не получили.

Конкурсная комиссия также приняла решение о комплектации разрешений ЕКМТ правами работы в Австрии, Греции, Италии, России и Венгрии, а именно: права работы в Австрии, Греции, Италии, России и Венгрии могут быть включены как в разрешения категории "Евро-5 и выше", так и в разрешения категории "Евро-6 и выше"; права работы в Австрии и Италии комплектуются правами по Венгрии; при этом права работы в Австрии и Италии не могут быть оформлены вместе в одном и том же разрешении ЕКМТ.

Согласно решению комиссии, более всего разрешений ЕКМТ получили компании: "Транс Сервис-1" (60 разрешений "Евро-5" и 38 разрешений "Евро-6"), "Запад Укр Транс" (60 "Евро-5" и 35 "Евро-6"), "Агротеп" (36 "Евро-5" и 22 "Евро-6"), "Эпицентр К" (35 "Евро-5" и 12 "Евро-6"), "Камаз Транс Сервис" (24 "Евро-5" и 12 "Евро-6"). В топ-10 по количеству полученных разрешений вошли также компании "Транс Логистик", "Саноил", "Днипротранснафта", "Ривнетранссервис" и "Раф-Транс".

Более всего разрешений ЕКМТ среди физлиц-предпринимателей получила Виктория Бабаян – 32 разрешения класса "Евро-5".

О процедуре и сроках оформления разрешений ЕКМТ согласно вышеуказанному распределению Мининфраструктуры сообщит дополнительно.