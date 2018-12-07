"Нафтогаз" предоставил номинации на газ для Шепетовки

НАК "Нафтогаз Украины" предоставила номинации на газ для ООО "Шепетовка Энергоинвест", обеспечивающего теплом и горячей водой город Шепетовка Хмельницкой области, сообщила пресс-служба НАК.

Предоставление номинации стало возможным после заключения договора между НАК и ООО и доведения уровня оплаты предприятия за природный газ до 78%, предусмотренных постановлением Кабмина №942.

Как уточнили в "Нафтогазе", в настоящее время долг теплопроизводителя составляет 51,5 млн грн, из которых 8,9 млн грн – штрафные санкции.

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Как сообщалось, в середине ноября правительство своим постановлением №942 ("О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2014 г. № 217 и от 19 октября 2018 г. № 867") ввело прямой запрет на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период, а также снизил на период до 1 апреля 2019 года уровень расчетов за газ для ТКЭ с 90% до 78% (для ТЭЦ необходимый уровень расчетов был снижен до 60%). Соответствующее решение было принято с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Ранее, в начале ноября, ряд теплоснабжающих предприятий не смог своевременно начать отопительный сезон в связи с накопившимися перед НАК "Нафтогаз Украины" долгами за поставку газа. На тот момент в связи с задолженностью "Нафтогаз" не мог подтвердить предоставление номинаций на газ для теплопроизводителей Смелы, Первомайска и Шепетовки и ряда других городов.