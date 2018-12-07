Украина может подписать "Открытое небо" с ЕС на следующий день после Brexit

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает на подписание соглашения об "Открытом небе" с Европейским Союзом на следующий день после Brexit.

Об этом он заявил на встрече с министром транспорта Франции Элизабет Борн в пятницу в ходе рабочего визита в эту страну.

"Я благодарен за активную позицию Франции относительно общего авиационного пространства. Потому что фактически сдерживающим элементом сейчас является отсутствие единого авиационного пространства между Украиной и ЕС. Я очень надеюсь, что на следующий день после BREXIT мы сможем подписать это соглашение", - подчеркнул В.Омелян.

В свою очередь Э.Борн заверила Украину в поддержке со стороны Франции в вопросе подписания договора об "Открытом небе" с ЕС.

В начале встречи стороны также отметили положительную динамику украинско-французского сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры: в частности, в результате успешной работы смешанной украинско-французской комиссии по вопросам автомобильного транспорта Украина получила 3 тыс. дополнительных универсальных разрешений Евро-5 на 2018 год (+ 46%). С 2019 года страны ввели систему многоразовых универсальных разрешений категории Евро-5 и установили контингент разрешений на 2019 и 2020 годы с увеличением их количества почти в два раза.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры заявляло о возможности подписания соглашения об "Открытом небе" с ЕС весной 2019 года.

Присоединение Украины к единому авиационному пространству с ЕС является важным шагом для развития авиационной отрасли страны. Либерализация воздушного пространства, прежде всего, позволит привлечь в Украину новые авиакомпании, а затем усилить конкуренцию на рынке, что сделает авиационные перевозки значительно доступнее.

В соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, гражданская авиация регулируется отдельным соглашением - "Открытое небо", которое было инициировано в 2013 году, но еще не подписано. Подписание соглашения дважды откладывалось по инициативе стороны ЕС. Главной причиной задержки является отсутствия консенсуса между Испанией и Великобританией относительно формулировки о территориальном применении соглашения в части Гибралтара.

Помимо этого, Украина должна привести авиационные правила страны в соответствие с законодательством ЕС в авиасфере.