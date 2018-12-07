Экономика

17:00 07.12.2018

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2018-2020гг направит на ремонты зданий около 600 млн грн

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2018-2020гг направит на ремонты зданий около 600 млн грн

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в текущем году приступило к реализации масштабной программы по ремонтам зданий и сооружений, которая была принята в 2017 году и предусматривает финансирование в 2018–2020 гг. ремонтов зданий и сооружений.

Согласно пресс-релизу компании, в текущем году на эти цели было выделено 265 млн грн, в следующем направят 165 млн грн, а в целом за три года затраты составят около 600 млн грн.

При этом уточняется, что планируется отремонтировать более 250 объектов, из них около 80 – в 2018 году, еще столько же – в 2019-м. Поддерживать более высокие темпы ремонтов зданий и сооружений мешает нехватка квалифицированных подрядчиков, которых предприятие привлекает для ремонтно-строительных работ, отмечает пресс-служба.

Заместитель директора департамента по организации ремонтов центрального департамента по содержанию и ремонтам ПАО Валерий Ванин сообщил, что рынок данных услуг в Украине не развит: найти одновременно 15–20 надежных партнеров практически невозможно и с каждым годом он испытывает все больший дефицит трудовых ресурсов.

"Мы постоянно контактируем с подрядчиками, и знаем, что их персонал нередко уходит звеньями, бригадами, едет в ближнее и дальнее зарубежье. Часто их некем заменить, а новые работники, которые приходят на замену, не всегда обладают необходимой квалификацией. Поэтому нам приходится искать исполнителей по всей Украине, чтобы одновременно вести работы на многих объектах. Тем не менее, в 2020 году мы надеемся полностью выполнить данную программу", - констатировал менеджер.

По его словам, у предприятия нет необходимости капитально ремонтировать все здания и сооружения, каждое из них имеет определенный срок эксплуатации.

"Но у нас остается часть зданий постройки 50–60-х годов, поэтому не исключаю, что в 2020 году после анализа выполнения действующей программы примем следующую на три-пять лет, реализация которой также потребует значительных финансовых вложений", - резюмировал В.Ванин, которого цитирует пресс-служба.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Теги: #arcelormittal
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