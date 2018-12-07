Пунктуальность украинских авиакомпаний в ноябре снизилась до 79,4%

Украинские авиакомпании в ноябре 2018 года совершили в рамках не более чем 15 минутного отклонения от расписания 79,4% рейсов всех рейсов из отечественных аэропортов, тогда как месяцем ранее этот показатель пунктуальности украинских авиакомпаний был выше – 85,2%, сообщает Мининфраструктуры.

Согласно данным ведомства, это произошло несмотря на сокращение числа рейсов с 4,54 тыс. до 3,79 тыс.

Мининфраструктуры указывает, что пунктуальность иностранных авиакомпаний в ноябре по сравнению с октябрем снизилась незначительно – с 84,9% до 83,7% при сокращении числа рейсов с 2,72 тыс. до 2,51 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в октябре-ноябре более 50 рейсов в месяц, самой пунктуальной остается "Мотор Сич", хотя в минувшем месяце ее показатель упал до 86,2% с 95,6% месяцем ранее при снижении числа рейсов до 239 с 250.

Следом идет Windrose – снижение с 93,4% до 83,4% при падении числа рейсов с 482 до 356.

Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ухудшилась с 86,6% до 80,9% при сокращении числа рейсов с 3161 до 2681.

Замыкают ноябрьский рейтинг с показателями от 70% до 60% (в порядке ухудшения) авиакомпании SkyUp (69,7%), "Браво", "ЯнЭйр" и "Азур Эйр Украина".

Ноябрьский рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний возглавили с показателем 100% Czech Airlines, Swiss International Airlines и Air Arabia, хотя число их рейсов невелико – от 15 до 21 за месяц.

Среди "бюджетников" наилучшие показатели у Pegasus Airlines – 96,2% при 105 рейсах, тогда как идущие со значительным отставанием венгерская Wizzair и ирландская Ryanair оказались соседями по рейтингу – соответственно 81,5% при 406 рейсах и 79,7% при 222 рейсах. У итальянской авиакомпании Ernest этот показатель составил 76% при 96 рейсах.

Среди других иностранных авиакомпаний, совершивших в ноябре более 100 полетов из Украины, лучший показатель у "Белавиа" – 90% при 230 рейсах. Следом идут польская LOT – 86,3% при 314 рейсах, Turkish Airlines – 79,5% при 263 рейсах, Lufthansa – 77,6% при 170 рейсах и Austrian Airlines – 76,4% при 110% рейсах.

По данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании за январь-октябрь увеличили перевозки пассажиров на 18,6% – до 10,8 млн человек, в т.ч. международные - на 18,9%, до 9,9 млн человек. Число рейсов возросло на 8,5% – 85,5 тыс., в т.ч. международных – на 8,2%, до 72,2.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли за этот период на 24,2% – до 17,5 млн человек, в т.ч. в международном сообщении - на 25,3%, до 15,6 млн человек.