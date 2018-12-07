Экономика

16:46 07.12.2018

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые 5 дополнительных поездов в новогодне-рождественский период

2 мин читать
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые 5 дополнительных поездов в новогодне-рождественский период

АО "Укрзализныця" назначила первые пять дополнительных поездов на период с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года и открыла продажу билетов на них, отмечается в сообщении на сайте ж/д перевозчика

Дополнительный поезд №161/162 Киев-Николаев назначен с отправлением из Киева 27 и 29 декабря, а также 3, 5, 9 и 13 января, в обратном направлении – на 26, 28 декабря и 2, 4, 8 и 12 января.

Поезд №205 Покровск-Харьков осуществит рейсы туда и обратно 28, 29, 30 декабря и 2, 4, 5 января.

Поезд №670 Кременчуг-Бахмач будет курсировать туда и обратно 8 января.

Поезд №797/798 Харьков-Запорожье будет курсировать туда и обратно 25 декабря, а также 1 и 8 января.

Поезд №736 Киев-Запорожье осуществит рейсы в обоих направлениях 22, 25, 29 декабря, а также 1 и 5 января.

Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов. Большинство из них будет курсировать на запад Украины - в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

Как сообщалось, 4 декабря "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря, чем вызвала обвал системы онлайн-продажи билетов.

С 7 ноября "Укрзализныця" временно ограничивала продажу билетов на даты после 9 декабря в связи с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь".

Теги: #укрзализныця
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прецедент назначения набсоветом "Укрзализныци" менеджмента может быть расширен на "Укрэнерго", другие компании – министр Кабмина

АМКУ счел тарифы "Укрзализныци" на аренду вагонов рыночными

Украина планирует усилить ж/д сообщение с Польшей – Омелян

"Укрзализныця" призывает пассажиров взвешенно подходить к покупке билетов

"Укрзализныця" сняла ограничение подключений к онлайн-системе продажи билетов

"Укрзализныця" назначила новый поезд Киев-Лисичанск с 9 декабря

"Укрзализныця" ограничила суточное курсирование экспресса в аэропорт "Борисполь" до 21 рейса

"Укрзализныця" сообщила о проблемах с онлайн-системой продажи билетов

"Укрзализныця" за 10 мес. инвестировала более 6,8 млрд грн в инфраструктуру и подвижной состав

"Укрзализныця" намерена интегрировать платформу для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах с метро

ПОСЛЕДНЕЕ

Чад, ЮАР и Узбекистан присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей

Суд снял арест с имущества Проминвестбанка

Украина за 11 мес. снизила добычу угля на 4,6%

ЭМСС в 2019г поставит "Фурлендер Виндтехнолоджи" 15 валов ротора для ВЭУ

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2018-2020гг направит на ремонты зданий около 600 млн грн

Пунктуальность украинских авиакомпаний в ноябре снизилась до 79,4%

НБУ разработал порядок реагирования в случае кризисных явлений на валютном рынке

Бюджет Днепропетровской области на 2019 год составит 18,4 млрд грн

По инициативе Тимошенко и "Батькивщины" местные советы требуют от Порошенко отменить решение о повышении цены на газ

Интересовавшаяся покупкой "Центрэнерго" "Баланс Групп" Крючкова требует от энергокомпании в суде свыше 1 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА