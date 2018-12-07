"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые 5 дополнительных поездов в новогодне-рождественский период

АО "Укрзализныця" назначила первые пять дополнительных поездов на период с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года и открыла продажу билетов на них, отмечается в сообщении на сайте ж/д перевозчика

Дополнительный поезд №161/162 Киев-Николаев назначен с отправлением из Киева 27 и 29 декабря, а также 3, 5, 9 и 13 января, в обратном направлении – на 26, 28 декабря и 2, 4, 8 и 12 января.

Поезд №205 Покровск-Харьков осуществит рейсы туда и обратно 28, 29, 30 декабря и 2, 4, 5 января.

Поезд №670 Кременчуг-Бахмач будет курсировать туда и обратно 8 января.

Поезд №797/798 Харьков-Запорожье будет курсировать туда и обратно 25 декабря, а также 1 и 8 января.

Поезд №736 Киев-Запорожье осуществит рейсы в обоих направлениях 22, 25, 29 декабря, а также 1 и 5 января.

Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов. Большинство из них будет курсировать на запад Украины - в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

Как сообщалось, 4 декабря "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря, чем вызвала обвал системы онлайн-продажи билетов.

С 7 ноября "Укрзализныця" временно ограничивала продажу билетов на даты после 9 декабря в связи с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь".