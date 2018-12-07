НБУ разработал порядок реагирования в случае кризисных явлений на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для общественного обсуждения еще три проекта постановлений в рамках новой системы валютного регулирования.

Проекты постановлений №4 "Положение о порядке введения мер защиты в сфере валютных операций", №6 "Положение об отдельных инструментах стабилизации денежно-кредитного рынка" и №7 "Инструкция о порядке валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров" размещены на сайте центробанка.

Проекты постановлений №6 и №7 будут определять валютное регулировании временно - с 7 февраля 2019 и до полного перехода к свободному проведению валютных операций. Временный акт №7 введится для защиты экономики и финансовой системы от кризисных явлений, временный акт №6 направлен на предотвращение кризисных ситуаций на денежно-кредитном рынке. После восстановления макрофинансовой стабильности положения временных актов прекратят действие, а валютное регулирование будет осуществляться в соответствии с постоянными актами (№1,2,3), которые определяют нормы валютного регулирования после полного перехода Украины к свободному проведению валютных операций согласно закону "О валюте и валютных операциях".

В частности, инструкция о порядке валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров будет содержать ряд новаций, которые должны способствовать уменьшению временных и финансовых затрат бизнеса на отчетность перед государственными органами и прохождение процедур надзора за такими операциями.

Положения документа направлены на: отмену контроля за сроками расчетов по внешнеэкономическим контрактам на суммы операций до 150 тыс. грн; отмену контроля за сроками расчетов для экспорта всех видов услуг и работ; отмену дублирующих отчетов банков о нарушении сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям в ГФС, которые сегодня подаются в бумажной форме. На замену действующему порядку банки будут предоставлять отчеты в электронном виде Нацбанку, который будет централизованно передавать эту информацию в налоговые органы.

Положение об отдельных инструментах стабилизации денежно-кредитного рынка устанавливает: порядок резервирования средств банками, которые привлекают иностранную валюту (банковские металлы) по краткосрочным депозитам и кредитам от нерезидентов, и по операциям с валютными деривативами; порядок предоставления банками информации о кредитных договорах между резидентами-заемщиками и нерезидентами-кредиторами. Такая система сбора информации, которая носит уведомительный характер, заменит текущую разрешительную процедуру регистрации таких договоров. Действующее сегодня ограничение по максимальной процентной ставке по таким кредитам в дальнейшем не будет применяться. Высокая процентная ставка по кредитам от нерезидентов, не соответствующая рыночным условиям, будет рассматриваться как один из индикаторов рискованности валютных операций и учитываться при осуществлении валютного надзора.

Положение о порядке введения мер защиты в сфере валютных операций детализирует регуляторный инструментарий НБУ в случае возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности финансовой системы. В частности, цетробанк будет иметь право: устанавливать обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте и предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров; вводить лимиты на осуществление отдельных валютных операций; устанавливать особенности осуществления операций, связанных с движением капитала и др.

Как отмечает НБУ, такие меры будут применяться в случае значительного снижения курса гривни, международных резервов или объема вкладов в банковской системе, эскалации общественно-политической ситуации или возникновения других существенных рисков для макроэкономической и финансовой стабильности.

При отсутствии кризисных явлений Нацбанк продолжит либерализацию валютного рынка, начатую еще в сентябре 2015 года. Конечная цель - снятие всех валютных ограничений и обеспечение режима свободного движения капитала, который является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Комментарии и замечания к обнародованным проектам документов НБУ будет принимать до 13 декабря 2018 года.

Нацбанк также сообщил, что в ближайшее время опубликует для публичного обсуждения последний проект нормативно-правового акта (№5), который станет частью новой системы валютного регулирования. По итогам публичного обсуждения окончательная и одобренная правлением НБУ версия всех семи нормативно-правовых актов будет обнародована до 7 января 2019 года.

Как сообщалось, в начале ноября НБУ обнародовал проекты постановлений №1 "О структуре валютного рынка и правилах торговли иностранной валютой и банковскими металлами", №2 "О порядке расчетов операций по покупке и переводу иностранной валюты на территории Украины и за границу" и №3 "О трансграничном перемещении наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами".