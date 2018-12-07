Экономика

16:30 07.12.2018

Бюджет Днепропетровской области на 2019 год составит 18,4 млрд грн

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Бюджет Днепропетровской области на 2019 год составит 18,4 млрд грн

Депутаты Днепропетровского областного совета утвердили бюджет области в размере 18,4 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за данное решение проголосовало 97 депутатов облсовета из 101 присутствующего в зале.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко рассказал журналистам, что в 2019 году область будет строить еще больше, так как на развитие региона в областном бюджете предусмотрена рекордно почти 3 млрд грн, что на четверть больше, чем в 2018 году.

"2019-й – уже четвертый подряд год развития для Днепропетровщины. Об этом свидетельствует принятый областной бюджет. Акцент в нем – на развитии инфраструктуры, ведь это – одна из главных задач президента Украины Петра Порошенко. В 2019-м, как и в этом году, города и села области будут похожи на большую строительную площадку – продолжим строить садики, реконструировать школы, ремонтировать дороги и больницы. В населенных пунктах, где время, кажется, остановилось, снова будет бурлить жизнь", - отметил В.Резниченко.

В планах – построить и реконструировать около 200 социальных объектов, в частности, почти 100 садиков, школ и пришкольных стадионов, около 50 медучреждений, почти 30 спортивных объектов.

Увеличены суммы и на капитальный ремонт дорог - более 1,3 млрд грн, и половина этих средств – это государственная субвенция.

Областной бюджет на 2019 года также предусматривает социальную помощь малообеспеченным слоям населения в размере 11,5 млн грн, ежемесячное пособие членам семей погибших бойцов – 8,8 млн грн, финансовую поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов – 6,8 млн грн, медицинское обслуживание граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС – 1,7 млн грн, стипендии гражданам, которым исполнилось 100 и более лет – 1,2 млн грн (70 человек), компенсационные выплаты инвалидам на бензин и транспортное обслуживание – 1,1 млн грн.

Теги: #бюджет #днепр
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